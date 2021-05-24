Восемь человек погибли и десятки ранены при стрельбе на выходных в США

В Чикаго, США, за выходные при стрельбе погибли восемь человек и десятки были ранены. Об этом сообщает Fox News.

Самого молодого погибшего — 15-летнего Дайтона Гатера (Dajon Gater) застрелили неизвестные злоумышленники на крыльце дома в районе Вест-Сайда. Еще двое были смертельно ранены в ходе стрельбы в магазине. Отмечается, что мужчина поссорился с 23-летней женщиной и применил оружие против нее и ее 18-летнего спутника. Также три человека были убиты в городских парках и один — на шоссе Эйзенхауэра.

По данным Fox News, обстановка в Чикаго осложнилась. На это указывает то, что полицейское управление города на выходных изъяло более 70 единиц незаконного огнестрельного оружия у жителей. Ведомство подчеркнуло в Twitter, что каждая винтовка или пистолет представляли собой риск смертельной схватки на улицах.

19 апреля сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека. По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел на пересечении двух улиц на окраине города.