Неизвестный попытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ

Неизвестный мужчина попытался въехать через главные ворота на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, штат Вирджиния, охрана пресекла его действия. Об этом сообщает NBC News.

По информации источников телеканала, злоумышленник пытался проехать на машине на территорию штаб-квартиры. Его остановила вооруженная охрана. Сотрудники не использовали оружие и поговорили с человеком, который все это время оставался в своем автомобиле. На место происшествия съехались несколько полицейских автомобилей.

Как сообщила пресс-служба ЦРУ, здание штаб-квартиры в безопасности, «ведомство решает вопрос с безопасностью у границы охраняемого периметра».

2 апреля здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за «внешней угрозы», вызванной стрельбой неподалеку. В полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двух полицейских. После этого мужчина вышел из машины с ножом, но правоохранители открыли по нему стрельбу и обезвредили нападавшего. Позже стало известно, что нападавший умер, скончался и один раненый полицейский.