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Названа причина смерти полицейского после штурма Капитолия

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Офицер Брайан Сикник
Офицер Брайан Сикник
Кадр: @wsfa12news

Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник перенес два инсульта и умер естественной смертью на следующий день после столкновения с протестующими во время штурма 6 января. Такую причину назвал главный судмедэксперт округа Колумбия Франсиско Диас, передает The Washington Post.

Постановление, опубликованное 19 апреля, вероятно, затруднит для прокуратуры выдвижение обвинений в убийстве в связи со смертью полицейского, отмечает издание. Сейчас двое мужчин обвиняются в нападении на Сикника, они распылили на него сильнодействующее химическое вещество во время беспорядков.

По словам Диаса, вскрытие не обнаружило доказательств, что 42-летний офицер страдал аллергией, которая могла бы спровоцировать приступ удушья. Кроме того, на его теле не обнаружено внутренних или внешних травм.

Судмедэксперт отметил, что Сикник был среди офицеров, которые вступили в бой с толпой у Капитолия, и «все, что произошло, сыграло роль в его состоянии». Он добавил, что не может комментировать, было ли у мужчины ранее существенное заболевание, сославшись на законы о конфиденциальности.

Сотрудник полиции Капитолия США Брайан Сикник (Brian Sicknick) скончался приблизительно в 21:30 7 января (05:30 8 января по мск). Правоохранитель получил ранения во время разгона беспорядков при физическом столкновении с протестующими. В отделении он потерял сознание, после чего был доставлен в местную больницу.

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