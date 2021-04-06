Среди американских военных зафиксировано рекордное количество самоубийств

Рекордное количество самоубийств было зафиксировано в 2020 году среди служащих Вооруженных сил США. Об этом сообщает издание Military.com со ссылкой на данные Пентагона.

В первом квартале 2020 года этот показатель был ниже, чем за аналогичный период 2019 года — 133 вместо 137. Однако во втором квартале он вырос на 11,3 процента, а в третьем — на 22 процента. В последние три месяца 2020 года счеты с жизнью свели 156 американских военных, это на 25 процентов больше, чем в 2019 году. При этом основной прирост пришелся на служащих Нацгвардии и резервистов.

Таким образом, суммарное количество самоубийств среди американских военнослужащих может составить 571 — на 13,5 процента больше, чем в 2019 году. Окончательная статистика будет опубликована в ежегодном отчете в октябре. В Пентагоне рост числа самоубийств среди военных связывают с пандемией COVID-19.

В конце января стало известно, что двое полицейских, участвовавших в разгоне штурмовавшей Капитолий толпы, покончили с собой. Погибшими оказались офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Вашингтона и полиции Капитолия. Еще один полицейский, Брайан Сикник, погиб от полученных во время беспорядков ранений.