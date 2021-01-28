Мир
 
Последние новости
Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ
В Чечне отказались «отмазывать» дравшегося с бойцами ОМОН юношу
Популярный курорт Крыма снял ограничения для туристов
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Клуб АПЛ заинтересовался российским вратарем
Украина попросила Боснию отдать ей подаренную Лаврову икону
Избивших россиянку и ее восьмилетнюю дочь полицейских отправили в колонию
Названы последствия неофициального ремонта iPhone
В Норвегии возмутились вторжением «Красной армии Сталина»
Новости партнеров
Прослушать новость

Двое полицейских покончили с собой после беспорядков в Капитолии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stephanie Keith / Reuters

Двое полицейских, участвовавших в разгоне штурмовавшей Капитолий толпы, покончили с собой. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти, давая показания в палате представителей Конгресса США.

По словам Конти, погибшими оказались офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Вашингтона и полиции Капитолия. Он напомнил, что еще один полицейский, Брайан Сикник, погиб от полученных во время беспорядков ранений.

«Мы чтим службу и самопожертвования офицеров Брайана Сикника, Говарда Либенгуда и Джеффри Смита и выражаем соболезнования всем скорбящим семьям», — заявил Конти. Он добавил, что еще 65 офицеров полиции получили ранения.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Десятки тысяч американцев ушли из Республиканской партии после штурма Капитолия
Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заразились COVID-19
Умер пострадавший при штурме Капитолия полицейский