Двое полицейских покончили с собой после беспорядков в Капитолии

Двое полицейских, участвовавших в разгоне штурмовавшей Капитолий толпы, покончили с собой. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти, давая показания в палате представителей Конгресса США.

По словам Конти, погибшими оказались офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Вашингтона и полиции Капитолия. Он напомнил, что еще один полицейский, Брайан Сикник, погиб от полученных во время беспорядков ранений.

«Мы чтим службу и самопожертвования офицеров Брайана Сикника, Говарда Либенгуда и Джеффри Смита и выражаем соболезнования всем скорбящим семьям», — заявил Конти. Он добавил, что еще 65 офицеров полиции получили ранения.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.