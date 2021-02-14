Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Майк ван дер Вин рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством, которые поступают ему. Об этом сообщает издание The Hill.

«На мой дом напали. Я бы предпочел не вдаваться в подробности, потому что это может побудить на подобные действия других людей, но вы знаете, я получил почти сотню смертельных угроз», — рассказал ван дер Вин. По его словам, нападавшие разбили в его доме окна, а также написали «очень плохие слова» краской из баллончиков.

Ранее сообщалось, что Майка ван дер Вина осмеяли на слушаниях по импичменту. Юрист, выступая перед сенаторами США, наставил на том, чтобы все показания по данному делу давались очно и под присягой, а не по видеосвязи. Он призвал опросить участников процесса в его офисе в Филадельфии, однако оговорился и произнес название города как «Филидельфия». Сенаторы подняли на смех адвоката Трампа за данную оговорку.

13 февраля Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.