День независимости США превратился в кровавую бойню

Во время праздничных выходных, приуроченных ко Дню независимости США, в стране развернулась настоящая кровавая бойня: в результате 379 инцидентов со стрельбой погибло 142 человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные исследовательской группы Gun Violence Archive, мониторящей случаи насилия в стране.

Больше всего таких происшествий зафиксировали в Чикаго — там было выявлено 92 случая стрельбы, в ходе которых погибли 16 человек, еще 76 получили ранения.

На втором месте оказалась Филадельфия, где на выходных погибли семеро, 17 ранили, и еще 21 гражданин получил травмы в ходе различных конфликтов.

В то же время, по данным Fox News, в Нью-Йорке в период со 2 по 4 июля выявили 21 инцидент, среди жертв числятся 26 человек. В прошлом году в те же дни при 25 случаях применения огнестрельного оружия ранения получили 30 граждан. В CNN отметили, что в 2021 году в городе в целом сильно возросло число подобных преступлений — в сравнении с прошлым годом показатель подскочил на 40 процентов.

Специалисты Gun Violence Archive обратили внимание, что последние полгода в Соединенных Штатах наблюдается тревожная тенденция роста насильственных преступлений с применением оружия.