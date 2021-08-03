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Байден назвал героями покончивших с собой полицейских-защитников Капитолия

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден назвал «американскими героями» полицейских-защитников Капитолия во время беспорядков 6 января. Сообщение, комментирующее самоубийство уже четвертого из этих стражей порядка, он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Байдена, в январе умершие полицейские «храбро рисковали жизнями», чтобы защитить американскую демократию. «Они были американскими героями. Мы с Джил молимся об их близких в этот трудный час», — написал Байден.

Ранее стало известно о самоубийстве офицера Кайла ДеФрейтага, а до этого сообщалось о смерти офицера Гюнтера Хашида. Его самоубийство подтвердил Центральный полицейский департамент округа Колумбия. Еще двое полицейских, участвовавших в разгоне протестующих, покончили с собой в январе. Погибшие офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд работали в полиции Вашингтона и полиции Капитолия.

Беспорядки в Капитолии произошли 6 января. Протестующие против итогов выборов президента, поддерживающие бывшего американского лидера Дональда Трампа, ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В результате столкновений задержали десятки людей, погибли пять человек.

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