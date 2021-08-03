Еще один полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии

В США еще один полицейский, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия.

«Третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой», — говорится в сообщении Коена. Также он заявил, что Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида.

В январе двое полицейских, участвовавших в разгоне штурмовавшей Капитолий толпы, покончили с собой. Погибшими оказались офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд, работавшие в полиции Вашингтона и полиции Капитолия. Он напомнил, что еще один полицейский, Брайан Сикник, погиб от полученных во время беспорядков ранений.

Протестующие против итогов выборов сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.