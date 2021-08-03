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Четвертый полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии

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Кайл ДеФрейтаг
Кайл ДеФрейтаг
Фото: @richardmarx

Еще один полицейский, который участвовал в подавлении беспорядков в американском Капитолии, покончил с собой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент столичной полиции.

26-летнего Кайла ДеФрейтага нашли мертвым 10 июля. Офицер был свидетелем событий в Капитолии — его направили туда для сдерживания протестующих. Он работал в правоохранительных органах с 2016 года. ДеФрейтаг стал четвертым сотрудником полиции, покончившим с собой после беспорядков.

Ранее сообщалось о смерти офицера Гюнтера Хашида. Его самоубийство подтвердил Центральный полицейский департамент округа Колумбия. Еще двое полицейских, участвовавших в разгоне протестующих, свели счеты с жизнью в январе. Погибшие офицеры Джеффри Смит и Говард Либенгуд работали в полиции Вашингтона и полиции Капитолия.

Беспорядки в Капитолии произошли 6 января. Протестующие против итогов президентских выборов, поддерживающие бывшего американского лидера Дональда Трампа, ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В результате столкновений задержали десятки людей, погибли пять человек.

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