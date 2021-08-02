Трамп заявил о новых доказательствах нарушений на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела», —

заявил он.

Политик также обвинил средства массовой информации, которые якобы связаны с «радикальными левыми демократами», в сокрытии реальных фактов.

Ранее бывший заместитель генпрокурора США Ричард Донохью предоставил доказательства попыток экс-президента Дональда Трампа повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Подтверждения действиям Трампа содержатся в записке, которую Донохью передал комитету по надзору Палаты представителей.

В ней сообщается, что 27 декабря 2020 года Трамп обратился к исполняющему обязанности генпрокурора Джеффри Розену с требованием объявить выборы президента США коррумпированными и незаконными.