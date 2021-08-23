США представят доклад о происхождении коронавируса

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американские эксперты к 24 августа доделают доклад о происхождении коронавируса. Первым документ изучит президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Псаки сообщила, что Байден станет первым человеком, который ознакомится с приведенными в полной версии доклада выводами. Представитель Белого дома допустила, что США представят документ для широкой общественности позже. Однако подготовка несекретной версии доклада о происхождении COVID-19 займет еще некоторое время.

«Точной даты обнародования у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего», — подчеркнула Псаки.

Предполагается, что в докладе будет подтверждена или, наоборот, опровергнута версия об искусственном происхождении коронавируса.

Ранее стало известно, что разведка США не выработала единую позицию о происхождении COVID-19. Сообщалось, что на 12 августа в отчете «не было ничего из ряда вон выходящего», однако источники обещали, что информация значительно изменится до конца августа.

