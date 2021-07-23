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Директор ЦРУ высказался о происхождении коронавируса

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Уильям Бернс
Уильям Бернс
Фото: Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс высказался о происхождении коронавируса в ходе интервью Национальному общественному радио США. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Бернс допустил, что этот вопрос может так и остаться открытым. «Такое возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем вынести определенного суждения», — сказал он.

Ранее правительство Китая резко отвергло план второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По мнению властей, в предложении о расследовании используются «формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл».

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не является результатом утечки из лаборатории.

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