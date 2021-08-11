Американские спецслужбы поищут китайских шпионов ради информации о коронавирусе

Американские спецслужбы поищут информаторов из числа китайских медиков и ученых, которые помогут собрать сведения о происхождении коронавируса. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные источников.

Следователи из США располагают базой генетических данных из Уханьского института вирусологии. В спецслужбах надеются, что расшифровка поможет отследить источник коронавируса и сделать выводы о его происхождении. Однако для этого нужно перевести данные с китайского на английский, для чего американцы и занялись поисками ученых из КНР.

При этом РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ пишет, что американские спецслужбы фактически ищут шпионов: от китайских медиков хотят получать информацию о том, что привело к вспышке заболеваемости. По мнению представителей КНР, США пытаются «найти слабые места в китайской политике по контролю за эпидемией» и «планируют продолжить оказывать давление на ВОЗ».

Источники CNN, знакомые с ходом расследования, считают, что информации из генетической базы Уханьского института будет недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод о происхождении вируса.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.

В июле в ВОЗ предложили китайскому правительству план второго расследования происхождения коронавируса. Предполагалась вторая поездка специальной комиссии в Ухань. Однако Пекин резко отверг план организации, заявив, что он «не уважает науку и здравый смысл».