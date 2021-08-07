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Новые COVID-варианты назовут именами созвездий

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Фото: NASA / Reuters

Американский эпидемиолог, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове предположила, что греческого алфавита для названия новых вариантов коронавируса COVID-19 не хватит и их начнут называть в честь созвездий. Об этом она рассказала в интервью британской газете Telegraf.

ВОЗ стала использовать греческий алфавит для названия вариантов коронавируса в мае этого года, чтобы уйти от практики обозначения их по месту происхождения. По мнению организации, прежняя система могла привести к дискриминации стран и территорий, где был обнаружен штамм.

Отмечалось, что новые имена будут присваиваться тем вариантам, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. За три месяца ВОЗ назвала греческими буквами пять вариантов COVID-19.

По словам Керкхове, на случай, если 24 букв алфавита окажется недостаточно, также рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, однако от него уже отказались.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм коронавируса у зараженного. Сделать это можно исключительно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмент (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм.

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