Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила «российский» штамм коронавируса из списка для мониторинга (Alerts for Further Monitoring). Об этом говорится на сайте организации.

Вариант вируса AT.1 внесли в список 9 июня, тогда утверждалось, что его впервые зафиксировали в России еще в январе 2021 года. При этом ВОЗ отказалась называть новый штамм «российским», поскольку это может привести к стигматизации.

Список Alerts for Further Monitoring включает те штаммы COVID-19, которые, вероятно, могут менять свойства вируса и представлять угрозу. Кроме того, у ВОЗ есть список вариантов повышенного интереса (Variants of Interest) — именно там «альфа», «бета» и другие варианты вируса (британский и южноафриканский).

С 31 мая разновидностям коронавируса, вызывающим обеспокоенность и интерес, присваиваются названия в виде букв греческого алфавита, заключили специалисты.