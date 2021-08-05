Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм коронавируса у зараженного

Определить, каким именно штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Определить вариант коронавируса можно исключительно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмент (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), больше всего в мире сейчас распространен «дельта»-вариант коронавируса. В России на него приходится почти 70 процентов новых случаев. Он на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании. А пациенты, заразившиеся «дельта»-вариантом COVID-19, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное.

