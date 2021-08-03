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Названа главная опасность постковидного синдрома

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Фото: Unsplash

Постковидный синдром может иметь разные симптомы в зависимости от того, какие заболевания были у человека до заражения коронавирусом. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Длительность постковидного синдрома может составлять от одного месяца до полугода. Опасность состоит в том, что он усиливает все хронические болезни, которые были у пациента. В частности, у людей, склонных к гастроэнтерологическим заболеваниям, обостряются холециститы, панкреатиты. Помимо этого у пациентов может наблюдаться синдром раздраженного кишечника и усиление запоров. У пациентов, страдающих астмой или бронхитом, после коронавируса будут сильнее проявляться данные заболевания.

Постковидный синдром также может затронуть и нервную систему человека. Как отметил Харлов, у переболевших может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести.

Ранее главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков раскрыл особенности постковидного синдрома «дельта»-штамма.

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