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Попова раскрыла долю случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса в России

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Анна Попова
Анна Попова
Фото; Илья Питалев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла долю случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса в России. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

По ее словам, за последние три недели июля среди выявленных случаев COVID-19 почти 70 процентов пришлось на «дельта»-штамм. Глава ведомства отметила, что это самый большой показатель за всю историю наблюдений

Попова подчеркнула, что вакцины также защищают и от новых вариантов вируса. Даже если привитый человек заболеет, то вирус в его организме не начнет мутировать, добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России. По ее словам, хотя ситуация и остается достаточно напряженной, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом. Попова подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

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