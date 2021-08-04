Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла долю случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса в России. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

По ее словам, за последние три недели июля среди выявленных случаев COVID-19 почти 70 процентов пришлось на «дельта»-штамм. Глава ведомства отметила, что это самый большой показатель за всю историю наблюдений

Попова подчеркнула, что вакцины также защищают и от новых вариантов вируса. Даже если привитый человек заболеет, то вирус в его организме не начнет мутировать, добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России. По ее словам, хотя ситуация и остается достаточно напряженной, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом. Попова подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

