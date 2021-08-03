Онищенко оценил предложение Минздрава привить всех россиян старше 60 лет

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости полностью привить всех пожилых людей. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это действительно важное предложение, альтернативой которому является полная самоизоляция пенсионеров.

В Минздраве ранее заявили о необходимости полностью привить всех пожилых людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех», — высказался он.

По словам главы Минздрава, исключения у данной категории населения могут быть только по медицинским показателям.

«Им можно предложить полную изоляцию»

Геннадий Онищенко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что ничего нового в том, что сказал Мурашко, нет. «В начале, когда коронавирусная инфекция только появилась, мы говорили, что самая главная группа риска по медицинским показаниям это группа риска от 60 и выше», — напомнил бывший санитарный врач России.

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Он подчеркнул, что особенному риску в этой категории подлежат люди с эндокринными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Онищенко подчеркнул, что люди старшего поколения тяжелее переносят COVID-19, их симптомы куда более ярко выражены, чем у более молодых людей, поэтому их стоит прививать в первую очередь.

Тем, кто не хочет прививаться, Онищенко предложил альтернативу. «Им можно предложить полную изоляцию. Но они у нас уже были в полной изоляции. С марта по май 2020 года, когда мы их посадили на изоляцию и запрещали даже из квартир выходить. Тогда ущерб их здоровью был нанесен еще больший. Они тогда были обездвижены, находились в закрытых помещениях, это и психологически тяжело, а самое главное — они утратили свой выработанный ритм жизни: прогулки, встречи, разговоры и так далее. И когда мы им разрешили выйти с изоляции, для них это был еще больший шок и стресс, такой, что мало не покажется. Поэтому прививаться надо», — подчеркнул политик.

Бывший главный санитарный врач России назвал основной плюс прививки для людей старшего возраста — сохранение их привычного образа жизни и отсутствие каких-либо ограничений. Он также отметил, что побочных действий от вакцинации бояться не стоит, поскольку на другой чаше весов находится тяжелое течение болезни. «Я вам как врач скажу, что температурная реакция после прививки — это признак того, что организм адекватно и эффективно реагирует на введенные антигены, то есть в теле вырабатывается иммунитет. Прививка делается не для того, чтобы люди себя плохо почувствовали, а чтобы все получили иммунитет», — заключил Онищенко.

29 июля сообщалось, врачи не смогли объяснить повышенную выработку антител у пожилых людей после перенесенного коронавируса. Вирусолог Александр Чепурнов предположил, что причина может быть как в особенностях вируса, так и в особенности поколения. В свою очередь иммунолог Наталья Калинина допустила, что не все антитела из этого количества могут быть полезными.

В России за минувшие сутки выявили 22 010 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 6 334 195. Накануне в стране выявили 23 508 новых случаев COVID-19.