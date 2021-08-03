В Москве выявили менее двух тысяч случаев COVID-19 впервые с апреля

В Москве выявили менее двух тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 28 апреля. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе, за сутки в Москве зафиксировали 1952 случая COVID-19. 28 апреля в столице выявили 1840 заболевших.

Всего в городе за время пандемии заболели 1 513 892 человека.

За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией — это минимум с 15 июля. За все время пандемии умерли 25 850 человек.

В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки скончались 788 человек, выздоровели —18 963. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1952 случаев), Санкт-Петербурге (1910 случаев) и Московской области (1540 случаев).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, это произошло благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам. Градоначальник отметил, что количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи со снижением заболеваемости Собянин отменил ношение перчаток в общественных местах. При этом маски носить все равно необходимо.