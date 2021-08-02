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В Москве вновь выросла суточная заболеваемость COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве опять выросла. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, за сутки в столице выявили 3330 новых случаев коронавируса, днем ранее — 2482. 31 июля суточный прирост составил 3514.

За минувшие сутки в России выявили 23 508 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3330 случаев), Санкт-Петербурге (1914 случаев) и Московской области (1596 случаев). За сутки скончались 785 пациентов с COVID-19. Суточный показатель выздоровлений составил 14 893.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, этого удалось добиться благодаря массовой вакцинации. Кроме того, в связи со снижением заболеваемости градоначальник отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. При этом носить маски все равно необходимо, отметил он.

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