В России выявили 23 508 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 23 508 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 312 185. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране выявили 22 804 новых случаев COVID-19. Темп прироста составил 0,37 процента.

23 508 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Московской области (1596). Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), Магаданской области (25) и Ненецком автономном округе (12).

За минувшие сутки в России скончались 785 человек, всего с начала пандемии — 160 137.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 893, общий — 5 640 783.