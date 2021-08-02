Академик РАН назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Об этом сообщают «Известия».

Главные факторы защиты

По словам специалиста, повышенную защиту имеют люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Существуют и другие факторы, однако по ним исследования только начинаются.

Тотолян отметил, что первым защитным фактором является уровень местной защиты. Инфекция проникает в организм по верхним дыхательным путям, и если в организме высокий уровень интерферона альфа, то риск заражения снижается. Интерферон альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы, она обладает прямым противовирусным действием.

Второй фактор — генетические маркеры, которые кодируют иммунный ответ у человека.

Мы выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена — прим. «Лента.ру») и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, оно продолжается, причем в активной фазе Арег Тотолян о факторах защиты

Кроме того, высокий уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заразиться, а если это и происходит, меньше риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.

Как узнать уровень лимфоцитов

Узнать показатель уровня лимфоцитов может каждый, достаточно сдать клинический анализ крови.

Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям Арег Тотолян об уровне лимфоцитов

Прогнозы пандемии в России

Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 будет осложняться новыми штаммами вируса, в том числе «дельта», которая появилась в большинстве регионов.

У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая Александр Горелов о новой мутации коронавируса

29 июля в России третий раз за месяц была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19: за сутки скончались 799 человек с подтвержденным диагнозом.

Как сформировать «локальный иммунитет»

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, подчеркнул, что только вакцинированные люди создают «локальный иммунитет», который помогает защитить от заражения окружающих.

Достижение локального иммунитета возможно в полной мере через три недели после второй дозы вакцины <...> Эффект длится столько времени, сколько существует иммунный статус Алексей Аграновский о вакцинации

Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что в России полностью привиты от коронавирусной инфекции 26 миллионов граждан. Кроме того, первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян.