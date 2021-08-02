Академик РАН назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Об этом сообщают «Известия».
Главные факторы защиты
По словам специалиста, повышенную защиту имеют люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Существуют и другие факторы, однако по ним исследования только начинаются.
Тотолян отметил, что первым защитным фактором является уровень местной защиты. Инфекция проникает в организм по верхним дыхательным путям, и если в организме высокий уровень интерферона альфа, то риск заражения снижается. Интерферон альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы, она обладает прямым противовирусным действием.
Второй фактор — генетические маркеры, которые кодируют иммунный ответ у человека.
Кроме того, высокий уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заразиться, а если это и происходит, меньше риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.
Как узнать уровень лимфоцитов
Узнать показатель уровня лимфоцитов может каждый, достаточно сдать клинический анализ крови.
Прогнозы пандемии в России
Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 будет осложняться новыми штаммами вируса, в том числе «дельта», которая появилась в большинстве регионов.
29 июля в России третий раз за месяц была зафиксирована рекордная смертность от COVID-19: за сутки скончались 799 человек с подтвержденным диагнозом.
Как сформировать «локальный иммунитет»
Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, подчеркнул, что только вакцинированные люди создают «локальный иммунитет», который помогает защитить от заражения окружающих.
Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что в России полностью привиты от коронавирусной инфекции 26 миллионов граждан. Кроме того, первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян.