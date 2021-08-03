В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 22 010 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 334 195. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

22 010 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 23 508 новых случаев COVID-19.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1952), Санкт-Петербурге (1910) и Московской области (1540). Меньше всего — в Республике Алтай (24), Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (6).

За минувшие сутки в России скончались 788 человек, всего с начала пандемии — 160 925.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 963, общий — 5 659 746.