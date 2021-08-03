Отец пятерых детей отложил вакцинацию и умер от COVID-19 в 39 лет

39-летний работник казино в Лас-Вегасе, штат Невада, Майкл Фриди (Michael Freedy) откладывал вакцинацию и умер от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Metro.

В середине июля отец пятерых детей Фриди отправился в семейную поездку в Сан-Диего. Мужчина обгорел на солнце и почувствовал недомогание, которое он списал на ожог. Он пропустил работу и обратился к врачам, которые диагностировали солнечный удар. Однако состояние американца не улучшалось. Тогда он вызвал скорую помощь и сдал тест на новую коронавирусную инфекцию, и тест оказался положительным.

Сначала Фриди попытался восстановиться дома. Однако после того, как мужчина почувствовал головокружение и затруднение дыхания, он решил лечь в больницу. Там выяснилось, что у него поражены оба легких, а уровень кислорода в крови упал до 72 процентов (нижняя граница нормы — 95 процентов, — прим. «Ленты.ру»).

Состояние американца не улучшалось, и медики приняли решение перевести его в реанимацию и подключить к аппарату для искусственной вентиляции легких. Через 17 дней после проявления первых симптомов недомогания Фриди скончался.

Его девушка Джессика Дюприз (Jessica DuPreez) рассказала, что пара решила подождать год, прежде чем сделать прививку, чтобы оценить, какая из доступных вакцин наиболее безопасна. «Мы никогда не были против прививок, но мы хотели понять, у какой из вакцин меньше всего побочных эффектов», — сказала она.

По словам Дюприз, перед смертью Фриди пожалел, что не вакцинировался, но было уже поздно. У мужчины осталось два родных ребенка и трое приемных — он воспитывал детей Джессики от ее предыдущего брака.

Ранее также стало известно, что 34-летний футбольный тренер и убежденный противник вакцинации из английского города Бредфорд, графство Уэст-Йоркшир, умер от коронавируса. Незадолго до смерти он пожалел о том, что не сделал прививку, но было поздно.