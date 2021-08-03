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В Минздраве заявили о необходимости полностью привить одну категорию населения

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Минздраве заявили о необходимости полностью привить всех пожилых людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех», — сказал Мурашко.

По его словам, исключения у данной категории населения могут быть только по медицинским показателям.

Ранее врачи не смогли объяснить повышенную выработку антител у пожилых людей после перенесенного коронавируса. Вирусолог Александр Чепурнов предположил, что причина может быть как в особенностях вируса, так и в особенности поколения. В свою очередь иммунолог Наталья Калинина допустила, что не все антитела из этого количества могут быть полезными.

В России за минувшие сутки выявили 22 010 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 6 334 195. Накануне в стране выявили 23 508 новых случаев COVID-19.

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