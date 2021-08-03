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Российские врачи рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Арбуз полезен для людей, которые перенесли коронавирус. Об этом рассказали врач-терапевт Елена Тихомирова и педиатр Марина Лерман. Их слова приводит РИА Новости.

«Людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет. Далее: арбуз — это источник витамина С», — объяснила Тихомирова.

По словам педиатра Марины Лерман, арбуз способен выводить токсины и шлаки, а также способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. Однако не стоит употреблять его вместе с молочными и кисломолочными продуктами, а также с соленой и жирной пищей. Из-за такого сочетания, по мнению педиатра, может возникнуть риск отравления и задержки жидкости в организме.

Ранее российские врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Для первых она составляет от 80 до 150 граммов мякоти, а для взрослых — 500 граммов. При этом арбуз следует употреблять отдельно, не смешивая его с богатыми углеводами продуктами.

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