Названа суточная норма арбуза для детей и взрослых

Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Для первых она составляет от 80 до 150 граммов мякоти, а для взрослых — 500 граммов. При этом арбуз следует употреблять отдельно, не смешивая его с богатыми углеводами продуктами, сообщает РИА Новости.

Педиатр Марина Лерман рассказала, что порция ягоды для ребенка в возрасте двух-трех лет не должна превышать 80-100 граммов мякоти. К трем-шести годам разовый прием арбуза можно увеличить до 150 граммов мякоти. При этом детям до двух лет употреблять ягоду не рекомендуется, поскольку она способна вызвать пищевую аллергию.

Врач-терапевт Елена Тихомирова, в свою очередь, назвала суточную норму арбуза для взрослых. Она посоветовала съедать не более 500 граммов этого продукта в день при условии, что с ним не употребляются иные углеводы. Терапевт отметила, что арбуз разрешено есть в любое время суток, но не перед сном.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 граммов чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — объяснила Тихомирова.

Ранее диетолог сравнила пользу арбуза и дыни. Врач объяснила, что нельзя однозначно выбрать один из этих продуктов, поскольку в обоих бахчевых содержится множество микроэлементов и витаминов.