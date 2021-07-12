Россиянам дали советы по употреблению арбуза

Диетолог Светлана Кругликова дала советы по употреблению арбуза. Специалист рассказала о его полезных свойствах, назвала допустимую порцию этой ягоды в день, а также озвучила противопоказания для включения ее в рацион, сообщает «МИР 24».

Кругликова порекомендовала россиянам приобретать арбузы и дыни на рынках или в магазинах — в местах, где можно подтвердить качество продуктов. Диетолог рассказала, что арбуз на 90 процентов состоит из воды, а в 100 граммах этой ягоды содержится всего 31 калория, 0,61 грамма — белков, 0,15 грамма — жиров и 7,55 грамма — углеводов. «Кроме того, там есть витамины А, В6, С, антиоксиданты и ценные аминокислоты», — добавила она.

Специалист рассказала, что арбуз улучшает состояние артерий и снижает кровяное давление благодаря аминокислоте цитруллин, а ликопен в составе ягоды повышает тонус сосудов и капилляров. Витамины С и В6 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Также арбуз выводит шлаки из организма и элементы радионуклидов, холестерина.

Диетолог посоветовала есть арбуз в первой половине дня, не более 200-250 граммов. Отказаться от этой ягоды следует людям с мочекаменной болезнью, колитом, диареей, атеросклерозом, аденомой предстательной железы и с патологиями сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости. Также не стоит придерживаться арбузных или дынных диет, поскольку эти продукты богаты углеводами.

Ранее врач назвал опасность арбузов для некоторых людей. Специалист объяснил, что ягода может принести вред больным сахарным диабетом, а также страдающим от отеков людям.