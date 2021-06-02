Врач назвал опасность арбузов для некоторых людей

Российский врач-уролог Николай Захарченко назвал несколько групп людей, которым не рекомендуется есть арбузы. Его слова приводит телеканал «360».

Медик подчеркнул, что большую ягоду можно практически всем, даже больным сахарным диабетом, хотя для них существуют ограничения в количестве лакомства. Опасность арбуз может представлять и для страдающих от отеков людей — его поедание лишь усугубит ситуацию.

По словам Захарченко, наиболее полезны темные арбузы, а не раннеспелые, так что лучше все же не покупать их в начале лета.

Арбуз — ягода, которая состоит практически полностью из воды. Если его много съесть, это вызовет мочегонный эффект. Если у человека есть песок в почках или камни, это будет способствовать отхождению как песка, так и камней Николай Захарченко врач-уролог

Также врач добавил, что арбузы не только выводят существующие песок и камни в почках, но и препятствуют появлению новых. Он напомнил, что арбуз обладает мочегонным свойством, особенно если съесть много.

Захарченко подчеркнул, что при появлении отеков после поедания арбуза стоит обратиться к терапевту, который определит, связана ли проблема с почками или сердцем, и направит к соответствующему специалисту.

Ранее российский врач-диетолог Ольга Кораблева предупредила об опасности клубники для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом. Она объяснила, что ягода слишком кислая и может спровоцировать обострение гастрита и язвы желудка, а также вызвать сильную аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.

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