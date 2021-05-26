Диетолог назвала опасность клубники для некоторых людей

Российский врач-диетолог Ольга Кораблева назвала опасность клубники для некоторых людей. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, клубника может вызвать сильную пищевую аллергию, особенно если человек страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом. «В тяжелых случаях возможен анафилактический шок», — предупреждает Кораблева. Эксперт не рекомендует есть клубнику кормящим матерям и беременным женщинам, чтобы не вызвать аллергию у ребенка. По этой же причине ее не следует давать младенцам.

Помимо этого, специалист призывает избегать клубнику при выраженном гастрите и язве желудка — в ней содержится щавелевая кислота, способная спровоцировать приступ, объясняет Кораблева. Клубника также вредна на голодный желудок, поскольку она слишком кислая. Диетолог советует есть ее после основного приема пищи в качестве десерта.

Ранее агроном Михаил Воробьев дал россиянам советы по выбору клубники. Специалист порекомендовал внимательно осмотреть товар и не брать зеленоватые ягоды, поскольку они неспелые.