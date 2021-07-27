Диетолог сравнила пользу арбуза и дыни

Диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу арбуза и дыни и рассказала, что калорийнее и где содержится больше витаминов. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Кораблевой, дыня калорийнее арбуза: в ста граммах дыни содержится 35 килокалорий, а в арбузе на ту же массу — 25. Зато в дыне оказалось больше клетчатки, которая важна для стабильной работы кишечника, а также стабилизирует уровень холестерина в крови и очищает организм.

В дыне также содержится больше витамина С, чем в арбузе. Кораблева утверждает, что всего 200 граммов желтого плода хватит, чтобы покрыть суточную потребность в аскорбиновой кислоте. Витамин С помогает усваиваться железу, хорошо влияет на кожу и укрепляет иммунитет.

Зато, отмечает диетолог, в арбузе есть антиоксидант ликопин, который снижает риск развития болезней сердца и атеросклероза, а также уменьшает тревожность и депрессию.

Кораблева подчеркивает, нельзя сказать, что более полезно — арбуз или дыня, так как в обоих бахчевых содержится большое количество микроэлементов и витаминов. «Однако самое главное — употреблять продукты в меру: разовая порция не должна превышать 200 граммов. В таких количествах арбуз не вызовет мочегонного, а дыня — слабительного эффекта, и польза для здоровья будет максимальной», — подытожила диетолог.

Ранее сообщалось, что диетолог объяснила пользу черники. По словам эксперта, в чернике содержится большое количество антиоксидантов и кремния, которые необходимы для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей.