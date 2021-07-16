Диетолог объяснила пользу черники

Российский диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах черники. Об этом она написала в Instagram.

По словам эксперта, в чернике содержится большое количество антиоксидантов и кремния, которые необходимы для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Фус объяснила, что ягода богата витамином К, йодом, марганцем, железом, яблочной, молочной и хинной кислотами.

Полезна не только зрелая ягода, но и ее побеги, поскольку в их состав входит гликозид миртиллин. Это вещество действует по принципу инсулина и снижает уровень сахара в крови. «Побеги черники входят в состав многих противодиабетических сборов», — написала Фус.

При употреблении черники усваивается только часть полезных веществ, поскольку косточка ягоды практически не переваривается, а многие элементы содержатся именно в ней. Например, омега 3-6-9, полифенолы, антиоксиданты, пектины, хлорогеновая кислота.⁣⁣

Ранее сообщалось, что диетологи назвали семь невероятных свойств черешни. Ягода богата витамином С (10 миллиграммов на чашку) и другими антиоксидантами, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.