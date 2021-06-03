Диетолог рассказал о неожиданных свойствах редиса

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о неожиданных свойствах редиса в беседе с радио Sputnik.

По его словам, этот корнеплод богат полезными микроэлементами и витаминами. Кроме того, как и все крестоцветные, к которым редис принадлежит, он обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием. Также специалист отметил, что продукт замедляет процесс старения.

Однако несмотря на то, что у редиса много полезных свойств, людям, имеющим язву, гастрит и другие заболевания ЖКТ, следует употреблять его с осторожностью. Гинзбург объяснил, что этот корнеплод содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострения. «Лучше, как минимум, ее [редиску] употреблять после еды, а не перед едой, то есть не натощак и не вместо еды. Также при наличии заболеваний лучше употреблять ее с чем-то смягчающим, например, с маслом или со сметаной», — отметил диетолог.

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