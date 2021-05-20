Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща

Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пользе стручковой фасоли. Об этом пишет издание NDTV.

Эксперт поделилась в Instagram фотографией риса с фасолью и поинтересовалась у своих читателей: «Кто еще любит фасоль? Это же самый универсальный овощ. Его можно готовить и в индийском духе, и по-европейски, и по-китайски».

Махиджа отметила, что стручковая фасоль обладает массой достоинств. По ее словам, этот продукт богат каротиноидами, витамином C, калием, растительными волокнами, фосфором, фолатом и кальцием. Также фасоль содержит антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами и полезна для костей и сердца.

Ранее диетолог-консультант Ольга Капийчук призвала отказаться от колбасы и делать бутерброды с более полезными продуктами. Одним из возможных заменителей колбасы, по ее мнению, может стать фасоль.