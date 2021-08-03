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В «Векторе» назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центре «Вектор» назвали долю заболевших через 21 день после второй прививки от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным центра, заболели COVID-19 в России 0,66 процента привитых «Спутником V», 0,59 процента привитых «ЭпиВакКороной» и 0,27 процента привитых «КовиВаком».

В центре отметили, что процент заболевших после получения первого компонента вакцины составляет 0,79 для «Спутника V», 1,3 — для «ЭпиВакКороны» и 0,93 — для «КовиВака».

Зарегистрированные в России вакцины эффективно защищают жителей от коронавируса, заключили в центре.

Ранее в Санкт-Петербурге назвали число заболевших после прививки от COVID-19 — около 1,7 процента из числа привитых. Такую долю назвал депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский.

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