Оценено влияние вакцинации на вероятность распространения коронавируса

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович оценила влияние вакцинации на вероятность распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, единственным надежным способом борьбы с COVID-19 является получение правильной реакции иммунной системы. На сегодняшний день лекарства не могут убить вирус, они способны только немного поддержать организм во время этой борьбы. «А для того, чтобы иммунитет сформировался, нужно либо переболеть (и главное — выжить после болезни, рискуя получить возможные тяжелые осложнения), либо вакцинироваться и заранее познакомить иммунитет с потенциальным врагом», — сказала Попович.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, подчеркнул, что вакцинированные люди создают «локальный иммунитет», который помогает защитить от заражения окружающих. «Достижение локального иммунитета возможно в полной мере через три недели после второй дозы вакцины <...> Эффект длится столько времени, сколько существует иммунный статус», — уточнил он.

Ранее в научном центре «Вектор» заявили, что в России полностью привиты от коронавирусной инфекции 26 миллионов граждан. Кроме того, первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян.