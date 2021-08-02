В Петербурге раскрыли число заболевших после прививки от COVID-19

Около 1,7 процентов из числа привитых от коронавируса жителей Санкт-Петербурга, — чуть менее 15 тысяч человек — заразились COVID-19 после вакцинации. Такое число заболевших на своей странице в Facebook раскрыл депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский, приложив ответ петербургского комитета здравоохранения.

По данным на 23 июля, в городе были привиты 1 227 496 человек, из них 860 638 человек получили оба компонента вакцины. Из числа привитых первым компонентом одной из трех находящихся в обороте вакцин, COVID-19 заболели 7073 человека, а прошедших два этапа вакцинации — 14 672 человека.

«Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" не обоснованы. Почему я доверию этим цифрам? Потому что месяц назад по моей просьбе в одной из крупных больниц Петербурга провели такой же подсчет. И только около 2 процента лежавших у них больных ковидом были вакцинированы. Кроме того, — и это отмечают все знакомые мне медики, — даже если после вакцины заболевают, болезнь проходит в более легкой форме, чем без прививки», — написал Вишневский.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов раскрыл долю заболевших среди тех, кто сделал прививку от COVID-19 вакциной «ЭпиВАкКорона». По его словам, порядка 0,5 процента заразились коронавирусной инфекцией. Он заявил, что из 200 человек, выбравших эту вакцину, заболевает один.