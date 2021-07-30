В Петербурге объяснили заявление об умерших среди привитых от COVID-19

Глава комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил свое заявление об умерших среди привитых от COVID-19. Пост с объяснением он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», — написал Лисовец.

Также чиновник отметил, что прививка не дает стопроцентной защиты, и в условиях, когда привитых в Петербурге почти миллион, летальные исходы у пожилых с различными патологиями и хроническими болезнями нельзя исключить.

«Количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов», — резюмировал Лисовец.

Раннее Лисовец заявил, что в Петербурге зафиксировали несколько смертей среди пациентов, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом все умершие имели тяжелые сопутствующие хронические заболевания и патологии. Также он отметил, что в настоящее время в Петербурге никто из полностью привитых не болеет в тяжелой форме и никто из вакцинированных не находится в реанимации.