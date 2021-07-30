Российский врач назвала признаки коронавируса у детей

Затрудненное дыхание, хрипы, западание межреберий могут быть признаками коронавируса у детей. Такие симптомы назвала главный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением Детской городской клинической больницы имени Филатова Елена Дондурей. Ее слова приводит издание «Петербургский дневник».

«В первую очередь это симптомы дыхательной недостаточности: частое или затрудненное дыхание в покое или при беспокойстве ребенка, западание межреберий и надключичной ямки при дыхании, раздувание крыльев носа при дыхании, кряхтящее или стонущее дыхание», — описала симптомы коронавируса у детей Дондурей.

Также она добавила, что указывать на коронавирус могут хрипы, слышные на расстоянии, изменение цвета кожи и слизистых и продолжительная лихорадка.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов предупредил россиян о возможных осложнениях у детей после коронавируса. По словам врача, обычно у детей заболевание протекает легче. Однако у 30 процентов заболевших могут развиться постковидные осложнения. Среди них — поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.