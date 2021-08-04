Попова заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

По ее словам, хотя ситуация и остается достаточно напряженной, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

Сейчас основной задачей является обеспечить максимальный охват населения прививками, подчеркнула Попова. Она добавила, что из всех, кто привился хотя бы одной дозой, заражаются не более 2,5 процента, а их тех, кто полностью прошел курс вакцинации, — 0,7-0,8 процента.

Ранее в Минздраве заявили о необходимости полностью привить всех пожилых людей. «Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех», — сказал глава министерства Михаил Мурашко. По его словам, исключения у данной категории населения могут быть только по медицинским показателям.