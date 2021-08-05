Россиян предупредили о более долгом и тяжелом лечении «дельта»-варианта COVID-19

Пациенты, заразившиеся «дельта»-вариантом COVID-19, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что при дельта-варианте коронавирусной инфекции реже регистрируется бессимптомные и легкие формы.

В ведомстве добавили, что симптомы при новом штамме остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако медиками также наблюдаются признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.

В Роспотребнадзоре уточнили, что самыми уязвимыми перед «дельта»-вариантом COVID-19 являются молодые люди от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла долю случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса в России. По ее словам, за последние три недели июля среди выявленных случаев COVID-19 почти 70 процентов пришлось на «дельта»-штамм. Глава ведомства отметила, что это самый большой показатель за всю историю наблюдений. Попова подчеркнула, что вакцины также защищают и от новых вариантов вируса. Даже если привитый человек заболеет, то вирус в его организме не начнет мутировать, добавила она.