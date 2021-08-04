Мир
 
Последние новости
В России допустили появление налога на мясо
Террористы взяли на себя ответственность за взрыв автобуса в Дамаске
Красный Крест раcкритиковал действия Литвы в отношении нелегалов
Валерия Гай Германика вспомнила любимые места московской молодежи в 90-х 
Россиянам объяснили повышение стоимости отдыха внутри страны и за рубежом
Европа решила собрать денег с российских металлургов
Немецкий пенсионер прятал на участке танк и пошел под суд
Раскрыты сроки выхода складного iPhone
Литва обвинила Лукашенко в планировании инцидента с убитым нелегалом
Гневная записка соседа о шумных детях разделила интернет на два лагеря
Новости партнеров
Прослушать новость

В Китае рассказали о способах борьбы с «дельта»-вариантом COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Новый штамм коронавирусной инфекции можно победить массовой вакцинацией и ограничением социальной мобильности граждан. Об этом рассказал руководитель шанхайской группы вирусологов, китайский профессор Чжан Вэньхун, передает Global Times.

По словам профессора, профилактические прививки — пока лучший из возможных способов борьбы с вирусом. Это подтверждает распространение «дельта»-варианта COVID-19. Несмотря на то, что вирус стал более заразным и смертоносным, «проявление у пациентов критических симптомов резко снизилось», — подчеркнул доктор. Вакцины предотвращают распространение пандемии, считает Вэньхун.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Эксперт отметил, что вспышка вируса в Китае и ряде других стран не принесла более катастрофических последствий. Профессор связывает это с мерами, направленными на локализацию очагов инфекции. Ограничение передвижения людей и социальная изоляция способны оказать реальную помощь в сдерживании вируса.

Ранее в китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса, впервые с 2020 года зарегистрировали вспышку COVID-19. Местные власти готовы провести общегородское тестирование. Администрация города уже заблокировала район, где были зарегистрированы случаи заражения. Жители Уханя рассказали изданию, что сейчас многие остерегаются выходить на улицу и стараются заранее запасаться продуктами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Ухане впервые с 2020 года зарегистрировали вспышку COVID-19
Россию и Китай сочли лидерами по разработке вакцин от коронавируса
Китай попросили сотрудничать в расследовании происхождения коронавируса