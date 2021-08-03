В Ухане впервые с 2020 года зарегистрировали вспышку COVID-19

В китайском городе Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса, впервые с 2020 года зарегистрировали вспышку COVID-19. Об этом сообщает издание Global Times.

Местные власти готовы провести общегородское тестирование. Администрация города уже заблокировала район, где были зарегистрированы случаи заражения. В городе приостановили работу все учебные заведения. Службы здравоохранения ускорили вакцинацию учителей и студентов. Закрыты некоторые станции метро, а пассажиры снова обязаны носить маски и измерять температуру.

Жители Уханя рассказали изданию, что уже сейчас многие остерегаются выходить на улицу и стараются заранее запасаться продуктами. Часть горожан считает, что, несмотря на введенные ограничения, вспышка может стать неконтролируемой.

Крупные супермаркеты города пополняют запасы продукции, чтобы в случае ухудшения ситуации обеспечить граждан и поддерживать стабильные цены. По словам сотрудников, ежедневные поставки будут отправляться в закрытые общины и распределяться по домам.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Китайские власти и исследователи не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане.

В частности, в марте эксперты ВОЗ отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из уханьской лаборатории.