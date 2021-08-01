Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте заявил, что факт существования SARS-CoV-2 могли скрывать с 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, еще восемь лет назад в китайских пещерах обнаружили вирус, который на 96 процентов был схож с коронавирусом. Питте отметил, что тогда спелеологи, работавшие там, могли заразиться. Впоследствии были написаны диссертации о данном заболевании, в том числе исследователями из лабораторий Уханя, которые позже исчезли, подчеркнул эксперт.

Это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад Изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте

Специалист добавил, что, когда ученые работают над вирусом, они замораживают образец, однако экземпляр, находившийся в китайском исследовательском центре, пропал. «Эта ситуация немного беспокоит», — резюмировал эксперт.

Была ли утечка?

Питте также оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане. Согласно его словам, нет свидетельств того, что COVID-19 или другие вирусы были созданы в лабораториях. «Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что это произошло в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности. «Так что, как вы видите, такое вполне возможно, но в действительности нет причин это предполагать», — заявил ученый.

Эксперт рассказал, что вопрос о том, что могла быть утечка опасного вируса из лаборатории из-за некомпетентности персонала или недостаточного уровня безопасности, «является больше политическим».

Эволюционный биолог и профессор Редингского университета (Великобритания) Марк Пейгл в то же время отмечает, что и теория о естественном происхождении коронавируса, и гипотеза о его утечке из Уханьского института вирусологии являются одинаково правдоподобными. «Но у нас пока нет доказательств, чтобы оценить их достоверность», — заявил Пейгл. По словам ученого, проверить вероятность лабораторной утечки вируса можно, изучив базу данных генетических последовательностей коронавирусов, образцы которых хранятся в лаборатории в Ухане. Однако международным экспертам к ней так и не предоставили доступ.

Политический момент

Директор ЦРУ Уильям Бернс насчет происхождения происхождения коронавируса заявил, что пока американские власти не могут сделать никаких окончательных выводов. «Мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или (...) путем естественной передачи от инфицированных животных человеку», — отчитался Бернс. Он также заявил, что его ведомство «усердно работает» над расследованием дела об источнике вируса.

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В прошлом году бывший президент США Дональд Трамп неоднократно призывал привлечь Китай к ответственности за его действия, связанные с COVID-19. «Сначала китайское правительство и ВОЗ — которую, в сущности, и контролирует Пекин — ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека к другому. Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей», — отмечал Трамп. По его мнению, именно за это Китай стоит привлечь к ответственности.

Правительство Китая же придерживается собственной позиции по поводу происхождения коронавируса. Так, китайские власти резко отвергли план второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

17 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.