Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте заявил, что факт существования COVID-19 могли скрывать с 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, еще восемь лет назад в китайских пещерах обнаружили вирус, который на 96 процентов был схож с коронавирусом. Питте отметил, что тогда спелеологи, работавшие там, могли заразиться. Впоследствии были написаны диссертации о данном заболевании, в том числе исследователями из лабораторий Уханя, которые позже исчезли, подчеркнул эксперт.

Специалист также добавил, что, когда ученые работают над вирусом, они замораживают образец, однако экземпляр,

находившийся в китайском исследовательском центре, пропал. Это ситуация немного беспокоит, резюмировал Питте.

Ранее Питте оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, нет свидетельств того, что COVID-19 или другие вирусы были созданы в лабораториях. «Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США», — сказал ученый. Он добавил, что это произошло в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности.