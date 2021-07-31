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Биолог оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории

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Фото: Li Bo / Globallookpress.com

И теория о естественном происхождении коронавируса, и гипотеза о его утечке из Уханьского института вирусологии являются одинаково правдоподобными. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил эволюционный биолог и профессор Редингского университета (Великобритания) Марк Пейгл.

«Но у нас пока нет доказательств, чтобы оценить их достоверность», — заявил Пейгл. По словам ученого, проверить вероятность лабораторной утечки вируса можно, изучив базу данных генетических последовательностей коронавирусов, образцы которых хранятся в лаборатории в Ухане. Однако международным экспертам к ней так и не предоставили доступ. «Никто не говорит о преднамеренной утечке, но нельзя исключать, что это могло произойти случайно», — заявил ученый.

По мнению Пейгла, времени, чтобы выяснить происхождение COVID-19 и найти его источник в мире животных, пока еще предостаточно. Он напомнил, что в случае со вспышкой SARS в 2002-04 годах на это ушло почти десять лет.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. В ответ правительство Китая резко отвергло предложенный план.

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