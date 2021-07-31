Изобретатель формулы антисептика оценил версию об утечке COVID-19 из лаборатории

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте в беседе с РИА Новости оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.

По его словам, нет свидетельств того, что COVID-19 или другие вирусы были созданы в лабораториях. «Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США», — сказал Питте.

Он добавил, что это произошло в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности. «Так что, как вы видите, такое вполне возможно, но в действительности нет причин это предполагать», — сказал ученый.

Специалист отметил, что вопрос о том, что могла быть утечка опасного вируса из лаборатории из-за некомпетентности персонала или недостаточного уровня безопасности, «является больше политическим».

23 июля директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что у ведомства пока нет данных о происхождении коронавируса. По его словам, мир может никогда не узнать ответа на этот вопрос. При этом Бернс заверил, что США вместе с мировым разведывательным сообществом продолжит расследование причин вспышки пандемии.

В марте эксперты ВОЗ отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из уханьской лаборатории.