Глава ЦРУ отчитался о расследовании возможной утечки коронавируса

Американские власти пока не могут сделать окончательных выводов о происхождении коронавируса. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США.

На вопрос о том, стала ли пандемия COVID-19 результатом возможной утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане, глава американской разведки уточнил, что окончательного ответа еще нет. «Мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или (...) путем естественной передачи от инфицированных животных человеку», — отчитался Бернс. Он также заявил, что его ведомство «усердно работает» над расследованием дела об источнике вируса.

В том же интервью, глава ЦРУ напомнил, что власти Китая на начальных этапах пандемии отказались сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы пролить свет на подозрения об утечке из уханьской лаборатории. Он допустил, что мир никогда не сможет узнать, как началось распространение COVID-19. При этом Бернс заверил, что США продолжат искать «наилучший ответ» вместе с мировым разведывательным сообществом.

Ранее в КНР отказались от второй фазы расследования происхождения пандемии по плану, предложенному ВОЗ. Пекин счел формулировки, которые используются в документах международной организации, не уважительными по отношению к науке и здравому смыслу. В конце марта ВОЗ доложила об итогах поездки экспертной группы в Ухань, с целью выяснить происхождение коронавируса. В отчете специалистов говорится, что пандемия, с большой вероятностью, не стала следствием утечки из лаборатории.